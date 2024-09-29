СМИ: Пугачева не забыла о годовщине смерти Моисеева

В годовщину смерти Бориса Моисеева его могила на Троекуровском кладбище буквально утонула в цветах. Коллеги, друзья и преданные поклонники приходили почтить память артиста.

За местом захоронения ухаживает директор и близкий друг Бориса Моисеева Сергей Горох. Он рассказал журналистам «Московского Комсомольца», что последней мечтой, которой не дано было осуществиться, у Моисеева был надежда красиво уйти со сцены.

«Будучи уже сильно больным, он не терял оптимизма и надеялся еще раз выйти на сцену. «Серега, мы обязательно сделаем мое новое шоу», — говорил мне радостно Борис. Он хотел сделать новую программу к своему семидесятилетию, но сложилось все не так, как мы мечтали», сказал Горох.

Как рассказали друзья артиста, к траурной дате прислала цветы и Алла Пугачева. Примадонна когда-то сыграла решающую роль в карьере Моисеева, и потом в период тяжелой болезни, помогала своему другу до последней минуты.

Моисеев родился 4 марта 1954 города в Могилеве Белорусской ССР. Он является многократным лауреатом российских музыкальных премий «Овация» и «Золотой граммофон»