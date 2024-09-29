СМИ: Ефремов может выйти из тюрьмы уже к Новому году

Михаил Ефремов имеет шанс встретить Новый год дома. Ведется сбор документов, которые нужны для условно-досрочного освобождения Михаила Ефремова, пишет teleprogramma.

По данным издания, документы для условно-досрочного освобождения Ефремова из колонии находятся уже на завершающей стадии. В том числе, подготовлено медицинские заключения о здоровье пожилого артиста.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко отверг информацию о том, что его подзащитный просился танкистом в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает канал RTVI. По словам юриста, он часто встречается с Ефремовым и ничего о подобных планах от него не слышал.