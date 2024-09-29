Иноагент Галкин передумал продавать недвижимость в России
Комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) передумал продавать квартиру в Москве. Об этом сообщает SHOT.
«После отъезда из России Галкин сначала сдавал трешку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло», — сообщает SHOT в своем telegram-канале.
Там добавили, что квартира выставлена на продажу уже несколько месяцев, но все еще охраняется.
Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадрата на Новочеремушкинской Галкин продавал за 50 миллионов рублей с 2023 года, однако так и не нашел покупателей. Галкин все еще прописан в этой квартире. По словам соседей артиста, они рады тому, что комик покинул Россию, потому что было стыдно жить рядом с ним.
Ранее Галкин запретил россиянам снимать его на концертах в США и Канаде, передает «Царьград». Следит за этим охрана, а перед выступлением зрители подписывают соглашения.
*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом