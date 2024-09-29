Галкин* передумал продавать недвижимость в России

Комик Максим Галкин (признан в России иноагентом) передумал продавать квартиру в Москве. Об этом сообщает SHOT.

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«После отъезда из России Галкин сначала сдавал трешку в аренду, но потом это стало проблематично. Продать тоже не вышло», — сообщает SHOT в своем telegram-канале.

Там добавили, что квартира выставлена на продажу уже несколько месяцев, но все еще охраняется.

Трехкомнатную квартиру площадью 103 квадрата на Новочеремушкинской Галкин продавал за 50 миллионов рублей с 2023 года, однако так и не нашел покупателей. Галкин все еще прописан в этой квартире. По словам соседей артиста, они рады тому, что комик покинул Россию, потому что было стыдно жить рядом с ним.

Ранее Галкин запретил россиянам снимать его на концертах в США и Канаде, передает «Царьград». Следит за этим охрана, а перед выступлением зрители подписывают соглашения.

*Максим Галкин — признан Минюстом РФ иноагентом