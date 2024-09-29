Галкин* передумал продавать недвижимость в России

Максим Галкин передумал продавать квартиру в Москве. Трехкомнатные апартаменты на Новочеремушкинской улице в доме, считавшемся когда-то элитным, от государства в свое время получил отец юмориста. Он был военным и возглавлял Автобронетанковое управление Министерства обороны.

Жилье перешло к супругу Примадонны по наследству в 2005 году. Как сообщает Телеграм-канал SHOT, трешка какое-то время сдавалась в аренду, затем была выставлена на продажу за 50 миллионов рублей. Но покупателей на нее так и не нашлось.

Сейчас квартира просто пустует. Кстати, Галкин до сих пор в ней прописан.

Недавно Максим Галкин ввел строгие правила для зрителей на своих концертах в США и Канаде. Он запретил публике снимать и записывать его выступления на телефоны и диктофоны. Это решение было принято в целях защиты авторских прав и предотвращения утечек контента

* Признан в России иноагентом