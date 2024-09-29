Орнелла Мути призналась в любви к России

Орнелла Мути на международном фестивале «КиноБраво» в Сочи рассказала журналистам 5-tv.ru о том, что очень любит Россию.

«Я думаю, что даже не стоит мне что-то много говорить. Я так часто приезжаю в Россию, это правда. Потому что я ее люблю. Особенно я рада, что меня встречают все мои почитатели российские, которые меня любят. Ради которых я приезжаю», — призналась итальянская актриса.

На фестивале «КиноБраво» актриса получила специальный приз за вклад в развитие кино. Примечательно, что у Орнеллы Мути русские корни, ее бабушка и дедушка по материнской линии родились в Санкт-Петербурге.

Знаменитость сотрудничает с российскими режиссерами. Так, она исполнила главную роль в фильме «Жизнь прекрасна» советского режиссера Григория Чухрая, а в 2016 году снялась в роли самой себя в клипе певца Александра Реввы «Как Челентано».