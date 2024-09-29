Водонаева сообщила, что не хотела бы «быть скованной третьим браком»

Алена Водонаева в интервью с Владом Череватым, рассказала, что не любит чрезмерно эмоциональных и истеричных мужчин.

Телеведущей нравятся спокойные и сдержанные представители сильного пола, которые держат свое слово.

Также Алена призналась, что рассматривает для отношений только состоявшихся мужчин, информирует gazeta.ru.

«У которых мускул на лице не дрогнет, когда есть какая-то сложная ситуация. Которые разрешат эту ситуацию. Но быть скованной прямо браком третьим я бы очень не хотела», — заявила Водонаева.

Алена Водонаева дважды была замужем. В первом браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым родился сын Богдан. После развода ведущая пять лет жила одна, затем создала семью с музыкантом Алексеем Комовым, но рассталась с ним через год.

После второго развода Алена перестала комментировать свою личную жизнь.

По словам Водонаевой, в обществе возникает неприязнь к независимым женщинам, которые ухоженно выглядят и ни перед кем не пресмыкаются. При этом, как отметила телеведущая, мужчины с такими чертами, наоборот, привлекают внимание и вызывают симпатию.