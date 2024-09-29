Стало известно, что произошло с дочерью Збруева

В СМИ и социальных сетях несколько дней назад прошла информация о том, что назад в Москве экстренно госпитализировали дочь народного артиста Александра Збруева Наталью. Писали, что у женщины сильное отравление.

Как сообщает мать женщины, Людмила Савельева, Наталья выпила слишком много таблеток снотворного. Она страдала от зубной боли и хотела уснуть, пишет издание passion.ru.

«У нее очень болел зуб, она должна была идти к врачу, потому что у нее дырка какая-то, ее беспокоила боль. Не рассчитала. Сама принимала, мы не уследили», — рассказала Людмила Савельева в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Людмила объяснила, что ее дочь ранее никогда не принимала снотворное, поэтому реакция организма оказалась такой неадекватной.

Александр Збруев сейчас тоже находится в больнице. Он проходит лечение в одной из ведомственных клиник.