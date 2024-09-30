Mia Boyka высмеяла слухи о снижении гонорара

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) высмеяла в Telegram-канале слухи о снижении гонорара.

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Бойко опровергла, что стоимость за ее выступления снизилась.

«Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас», — поделилась артистка.

29 сентября Telegram-канал Mash заявил, что Mia Boyka якобы снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей после инцидента с девочкой-квадробершей на концерте.

По данным канала, причиной стало якобы нежелание заказчиков приглашать исполнительницу на частные мероприятия на фоне скандала.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.