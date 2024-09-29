Поклонники не смогли попасть на концерт Глюкозы в клубе

На концерт Глюкозы отказались пускать слушателей, несмотря на купленные билеты.

© Passion.ru

Певица впервые после скандала в Красноярске решила выступить перед публикой. Глюкоза появилась в московском ресторане Deep Fried Friends, где встала за пульт диджея и исполнила свои старые хиты и презентовала новые. Поддержать ее приехал не только супруг Александр Чистяков, но и блогер Эльдар Джарахов вместе с возлюбленной певицей Mоной.

Однако и это выступление не прошло спокойно. Как оказалось, не все поклонники Глюкозы смогли попасть на ее выступление. На входе в заведение охрана не пустила часть слушателей, которые уже давно приобрели билеты на мероприятие. Секьюрити причину объяснять не стало, лишь запретило входить в ресторан. Подробности приводит Super.ru.

Кроме того, теперь неизвестно, вернут ли деньги за приобретенные билеты, которыми слушатели даже не могли воспользоваться.

Ранее мы писали о том, что певец Шура раскритиковал оправдания Глюкозы за срыв на концерте в Красноярске.

Также сообщалось, что 38-летняя певица Глюкоза сменила псевдоним после скандала в Красноярске.