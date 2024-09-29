Mia Boyka вынуждена вдвое снизить гонорар на фоне скандала с квадробером

Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей после истории с девочкой-квадробером на концерте. Как пишет gazeta.ru, предположительно, причиной стала нехватка предложений – из-за скандала их стало меньше.

В конце августа гонорар Бойко составлял 5 млн 500 тыс. рублей — столько артистка получила за концерт в честь дня города Ноябрьска. СМИ писали, что оплата работы певицы сравним с той, которую получают Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан и другие российские звезды.

Также артистка требует в своем райдере предоставить ей минимум четырех охранников в гримерку, не менее восьми — на сцену и сотрудников полиции.

Инцидент с восьмилетней квадробершей Марьяной произошел во время одного из концертов Mia Boyka. Певица пригласила девочку в маске кошки на сцену и спросила:

«Ты квадробер, не дай бог?»

Та подтвердила, что увлекается квадробикой. Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.