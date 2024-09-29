Галич намекнула на будущую свадьбу

Ида Галич была приглашена на свадьбу подруги вместе со своим бойфрендом. Блогер отчиталась на своей страничке о том, что поймала букет невесты, а ее друг – подвязку.

«Девочки, я поймала букет, а мой молодой человек — подвязку-воблу от жениха. Ну, все!» — написала Ида Галич.

Подписчики решили, что Ида намекает на грядущую, уже ее собственную, свадьбу.

Галич ранее состояла в браке с Аланом Басиевым. У экс-супругов есть 4-летний сын Леон. После развода телеведущая уверяла, что больше не выйдет замуж и достаточно долго не афишировала свою личную жизнь. Но весной этого года все же призналась, что у нее есть любимый человек, пишет passion.ru.

Предполагают, что избранником телеведущей стал 34-летний бизнесмен Олег Ледвич.

Ида пока не стала раскрывать личность возлюбленного. Однако сообщила, что ее партнер — 33-летний предприниматель. Блогерша охарактеризовала его внешность как "симпатичный брюнет". В мае Ида Галич в шутку пожаловалась, что ее партнер любит ворчать по утрам. При этом она признала, что ее возлюбленный обладает определенным набором отрицательных качеств, которые, впрочем, есть у любого человека.