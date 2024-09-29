Бузова заявила, что разочаровалась в Салтыковой

Ольга Бузова в шоу «Битва поколений» на МУЗ-ТВ соревновалась

с Аленой Апиной. И с самого первого раунда у нее возникло недопонимание с членом жюри Ириной Салтыковой, пишет СтарХит.

Салтыкова похвалила песню «Водица», но раскритиковала поведение Бузовой.

«Ведет себя как выскочка. Когда я была молодой, вот так же взрослые артисты сидели. И мне даже страшно было на них посмотреть. Вот так мы стеснялись, уважали. Говорили только на вы. Наверное, время изменилось, — констатировала Ирина.

Далее Салтыкова, услышав композицию «Габмит», намекнула, что перед ней просто плагиат.

«Арнажировку, мне кажется, откуда-то украли. Чувствую я фирму какую-то», — высказалась она.

После окончания съемок Ольга Бузова публично обратилась к Ирине Салтыковой и Татьяне Тур в соцсетях.

«А судьи кто? Уж точно не вам, Татьяна, я буду что-либо доказывать. Мой зритель — вот его мнение мне важно. Люди, которые со мной уже 20 лет…Что касается Ирины, мне все стало понятно, когда я посмотрела отрывки выпуска „Злые языки“. Хотя женщина она очень красивая и раньше мне очень нравилась… Печально разочаровываться в людях», — заявила Ольга Бузова.

Напомним, Анастасия Волочкова назвала Салтыкову «стареющей женщиной» после критики Бузовой.