Адвокат объяснила, почему Киркоров назвал Успенскую попрошайкой

Некоторое время назад в одном из интервью Любовь Успенская обозвала Филиппа Киркорова «женоненавистником». Почему-то этот эпитет настолько возмутил поп-короля, что он подал на Успенскую иск в суд о защите чести и достоинства на 10 миллионов рублей. Суд принял решение в его пользу, но выплату назначил в 70 тысяч рублей, пишет издание vokrug.tv

Успенская тоже обратилась в суд. Она взяла в основу иска историю, когда Киркоров при общении с журналистами назвал ее попрошайкой. Филипп Бедросович пожаловался, что она принимала его подарки как должное, а потом и вовсе стала выпрашивать что-то.

«Она попросила привезти какие-то медикаменты, которых, наверное, не было тогда в аптеках Российской Федерации. Ну и что?! После этого нужно было назвать ее попрошайкой?» — заявила адвокат Успенской Елена Сенина.

На этот раз суд встал на сторону Успенской, и Киркоров должен выплатить ей 90 тысяч рублей. В микроблоге звезда отметила, что ее честь и достоинство оценены выше.

«Справедливость есть, и я очень довольна решением суда! Я никого никогда не трогаю первая, но те, кто трогают меня, всегда получают по заслугам», — заявила Любовь Залмановна.

Недавно певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) помирилась с Филиппом Киркоровым после давней ссоры из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Артистка рассказала, что артист ей очень импонирует и она рада примирению.