Стала известна причина развода SHAMAN и Елены Мартыновой

На этой неделе стала известна новость, к которой давно готовили себя поклонники творчества Ярослава Дронова. Вместе с супругой артист объявил о расставании. Сначала некоторые новостные каналы опубликовали анонимные посты о разводе вокалиста и Елены Мартыновой. Однако спустя несколько дней пара сама вышла на связь с обществом и рассказала грустные новости.

© Popcake.tv

По словам SHAMAN, к такому серьезному решению они с супругой пришли обоюдно. Дело в том, что постоянные разъезды и публичная жизнь негативно сказывается на доверии в отношениях. Также артист подметил, что расстался с женой на хорошей ноте, без ссор и затаившихся обид. К счастью, пара не успела обзавестись детьми, что значительно упростит процесс развода.

Несмотря на все комментарии и объяснения, поклонники певца пребывают в некотором шоке. Пролить свет на обстоятельства решила таролог Марианна Абравитова.

«История очень простая, через которую проходили очень многие успешные люди. Соблазнов становится вокруг всё больше, а удержаться от этих соблазнов всё труднее», — рассказывает она.

Также добавляет, что SHAMAN обязательно женится, но чуть позже, когда вдоволь насладится своей свободой.