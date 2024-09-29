Московскую квартиру Татьяны Васильевой затопило кипятком

Квартиру актрисы Татьяны Васильевой в Москве затопили соседи. В результате пострадал дорогой ремонт, антикварная мебель и предметы интерьера.

© Passion.ru

По словам сына звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Филиппа, этажом выше прорвало трубу с кипятком.

«В семь часов вечера вначале звонит Татьяна Григорьевна, говорит, что случилось страшное. Вода льет без остановки, потоки сверху несутся, все искрится, вся проводка», — рассказал наследник Валильевой в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Он не смог ответить на вопрос о том, покроет ли убытки страховка, но подчеркнул, что кроме мебели в квартире было много дорогой одежды Васильевой и коллекция старинных икон.

«Там затопило все совершенно. В воде все — и картины, и парики, и платья. Я такого не видел еще. Вызвали организацию, которая должна составить акт», — добавил Филипп.

Ранее Татьяна Васильева рассказала о конфузе, произошедшем на съемках фильма «Кофе с лимоном». По сюжету, актриса прыгнула на актера Александра Абдулова и сломала кровать, на которой он в этот момент сидел.