Известному российскому музыканту грозит уголовное дело за дискредитацию ВС России

Лидеру группы «Порнофильмы» Владимиру Котлярову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) грозит уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

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Известному российскому музыканту может грозить лишение свободы на срок до пяти лет в случае возбуждения дела.

Котляров был признан иноагентом в сентябре 2023 года. По заявлению Минюста России, вокалист открыто выступал в поддержку Украины, а также участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Ранее суд оштрафовал Котлярова за дискредитацию армии России, назначив административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Уточняется, что его признали виновным по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях.