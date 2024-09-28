Shaman ответил на упреки из-за использования им иностранной техники

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после упреков в его адрес из-за использования иностранной техники призвал «недоброжелателей» задуматься, чем вдохновлялись ее создатели. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Он предположил, что источником вдохновения могли служить произведения русских авторов.

«Мы же не знаем, а может быть создатели американских телефонов, технологий, автомобилей… Может быть, они вдохновлялись произведениями Петра Ильича Чайковского, когда они создавали? Или произведениями Достоевского, Булгакова? Может быть, тогда без этих произведений вообще этих технологий не было?» — задался вопросом исполнитель.

СМИ: певец Shaman разводится с женой

Ранее SHAMAN рассказал о том, что помогло ему на пути к успеху. По его словам, он добился всего с помощью своей одержимости.