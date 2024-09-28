Проклова рассказала, как спасается от стрессов

Елена Проклова сделала неожиданное признание: она избавляется от стрессов с помощью учебного пособия «Анатомия человека». Как информирует АИФ, если бы она не стала актрисой, то наверняка была бы врачом.

Сейчас «Анатомия» - ее настольная книга.

«Когда узнаешь, какая уникальная машина наш организм, насколько он совершенный механизм — это вселяет силы и веру в то, что человек может справиться с любыми проблемами. Нас защищает множество систем в теле», - объяснила Елена.

Так, благодаря знаниям о биоритмах актриса научилась вставать с восходом солнца что снизило нагрузку на нервную систему. Также Проклова стала пить больше простой воды и лучше себя чувствовать.

Ранее сообщалось, что свое 70-е Елена Проклова встречала в одиночестве в Сочи.