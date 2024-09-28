Бузова опередила Апину на шоу «Битва поколений»

28 сентября на телеканале Муз-ТВ прошел 3-й выпуск 3-го сезона музыкального шоу «Битва поколений». В этот раз соперницами были 60-летняя Алена Апина и 38-летняя Ольга Бузова.

В составе жюри находились продюсеры Виктор Дробыш и Татьяна Тур, певицы Ирина Салтыкова и Люся Чеботина, а также поющие блогеры Маш Милаш и Эльдар Джарахов.

В первом туре под названием «Абсолютный хит» Ольга Бузова спела «Водицу», Алена Апина – «Летучий голландец». Во втором – «Песня о любви» звучали «Я тебя у всех украду» (Апина) и «Верни» (Бузова). В третьем – «Кавер на оппонента» Ольга спела «Электричку», Алена – «Хит-парад». И завершающий раунд – «Горячая новинка», соответственно, «Гамбит» и «Love and Peace».

В итоге Ольга Бузова победила Алену Апину с перевесом в 2 балла: со счетом 13:11.

Соперницы обменялись комплиментами, пишет «Комсомольская Правда».

Алена Апина отметила талант Ольги «лавировать, не обращать внимания на хейт, ходить по самой кромке и выходить из всех ситуаций победителем».

«В свое время Алена Апина была для меня хитмейкером. Мы все пели ее песни – «Ксюша», «Леха»», – сказала Ольга Бузова.

Ранее балерина Анастасия Волочкова вступилась за певицу Ольгу Бузову после того, как Ирина Салтыкова в эфире шоу «Битва поколений» назвала ее выскочкой. Волочкова отметила, что Бузова добилась популярности своим трудом, а «победителей не судят».