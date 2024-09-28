Родные Заворотнюк опубликовали архивные фото из сериала «Моя прекрасная няня»

20 лет назад на канале СТС вышла первая серия «Моей прекрасной няни». В юбилей сериала родные Анастасии Заворотнюк выложили в социальной сети фотографии с актрисами ситкома.

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«Спасибо зрителям, которые своим интересом к проекту, своей любовью к актерам сделали его таким знаковым. Спасибо нашей Насте за то, что этой ролью подарила нам с экрана столько любви, красоты, юмора и мудрости. С юбилеем, "Моя прекрасная няня"!» — написали они в ее блоге.

Две ведущие актрисы, сыгравшие основные роли в сериале, рано ушли из жизни из-за онкологии, рассказывает Тhevoicemag.ru

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В 2005 году у Любови Полищук выявили онкологическое заболевание. В следующем году актриса продолжала, уже будучи тяжело больной, сниматься в сериале. На финальный съемочный день она отпросилась из больницы.

Полищук скончалась в ноябре 2006 года от саркомы позвоночника в возрасте 58 лет. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. Там же, на Троекуровском кладбище, в 2024 году упокоилась и Анастасия Заворотнюк. С 2019 года она боролась с агрессивной формой опухоли головного мозга — глиобластомой. Ей было 53 года.

В сентябре этого года ушел из жизни известный российский актер Владимир Моргунов. Он скончался на 44-м году жизни. Зрители помнят его по сериалу «Моя прекрасная няня».

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