Лепс заявил, что планирует завести детей

Григорию Лепсу 62 года. Несколько месяцев назад он удивил публику, появившись на светской тусовке с 18-летней Авророй Кибой, которую называл своей невестой.

Певец также планирует иметь еще детей – об этом он рассказал в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

«Сейчас у меня четверо детей. Будут еще. Это точно. Обязательно будут», - сказал Лепс.

При этом многие коллеги и знакомые певца уверены, что роман артиста со вчерашней школьницей более пиар-хор, нежели серьезные чувства. Так, продюсер Сергей Дворцов выразил уверенность, что пара на грани расставания. Максимум, по его мнению, этот союз продержится год, так как «не все великолепно там». Сейчас Аврора получает образование за рубежом, пишет издание Рassion.ru

Аврора Киба закончила в текущем году школу и определилась с дальнейшими планами на профессиональную деятельность, желая связать жизнь с дизайнерским делом. Девушка переехала в Великобританию, чтобы учиться в Лондонском колледже моды.