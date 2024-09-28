Водонаева заявила, что она против брака Лорак

Алена Водонаева считает будущего супруга Ани Лорак неподходящей партией для певицы. Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» неожиданно публично выступила с критикой предстоящей свадьбы Каролины Куек, известной публике под сценическим псевдонимом Ани Лорак, и инструктора по йоге из Испании Исаака Виджраку. Об этом пишет портал Рassion.ru.

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Водонаева отметила в Телеграм-канале, что Лорак слишком хороша для своего будущего мужа, и что неудачный брак с мужчиной из жаркой страны у Ани уже был.

«Меня никто не спрашивал, но я против этого брака. Не для испанца наша дива цвела. Один муженек из Турции уже был», - сказала Алена.

Напомним, что в 2009 году Ани вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу и в 2011 году родила от него дочь Софию. Лорак развелась из-за неверности супруга.

Кто же сумел завоевать сердце Ани? Мужчину зовут Исаак Виджраку (Isaac Vidjrakou), он старше Ани на год на год. Родился он в Барселоне и с детства мечтал стать известным: пробовал себя в роли актера, модели и певца. Сейчас он терапевт-целитель, но также активно занимается музыкой. Об отношениях влюбленных стало известно в феврале прошлого года.