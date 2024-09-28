Катя Лель призналась, что инопланетяне не дают ей заниматься сексом

Катя Лель была участницей YouTube-шоу «Внутренний голос», где призналась, что инопланетяне не дают ей заниматься сексом.

Певица объяснила и причину действий пришельцев – они требуют, чтобы звезда тратила свою энергию исключительно на подготовку к юбилейному концерту. Напомним, что 20 сентября артистке исполнилось 50 лет, информирует gazeta.ru.

«Знаете, почему? Аккумулируют во мне энергию. Для того, чтобы я не растрачивала ее на любовь. Естественно, моя энергия мгновенно переключится на Него. Поэтому сейчас ко мне не подпускают. Вот как пройдет... Он уже в поле видимости! Он уже есть, я его чувствую», — заявила артистка.

Недавно адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила, что артистка получила видеосообщение, в котором Отар Кушанашвили извинился перед ней за свои высказывания. В ролике телеведущий пообещал, что больше не позволит себе каких-либо саркастических реплик в ее сторону. Галанцева добавила, что певица планирует отозвать иск к Кушанашвили.