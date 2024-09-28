Гуф опроверг слухи о получении водительских прав в Таиланде

Гуф отреагировал на появившуюся накануне в СМИ информацию, что он постарается сделать водительское удостоверение в Таиланде и уже нашел подходящего человека, который сможет оформить документы за два дня.

В России рэпера лишили водительских прав из-за вождения в неадекватном состоянии еще в 2013 году. И получить тайские права он не сможет, не имея международных, отмечает Super.ru.

«Я не просил никого сделать мне тайские права! Тем более если у человека нет международных прав, он никак не сможет получить местные. Я не понимаю, где вы это вычитали, но это не так. Есть местный паблик, который предлагает такие услуги, и я написал, что тоже хочу права. Все поржали, так как знают, что именно в моем случае это невозможно. Не надо все воспринимать всерьез», — рассказал рэпер журналистам Super.

Тем не менее, в своем блоге новая возлюбленная Гуфа Разият Салаховой посетовала, что он категорически запрещает ей гонять на байке по Таиланду. При этом Рая обожает мотоциклы и даже говорит, что рождена для них.

«Представляете, Леша не дает мне водить байк. Я каталась на мотоцикле во Вьетнаме и очень даже неплохо каталась, а там сумасшедшее движение... Но в Таиланде Леша мне категорически не разрешает водить байк, а я очень хочу...» — рассказала она.