Понаровская не стала отменять выступление после смерти сына

Ирина Понаровская переживает страшное горе. В своей московской квартире скоропостижно скончался ее единственный сын. Энтони Родд вел здоровый образ жизни, был любящим мужем и отцом. У Ирины Понаровской с сыном и его семьей были самые близкие отношения.

На 30 октября в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге намечен большой сольный концерт Понаровской. Журналисты «Комсомольской Правды» связались с организаторами мероприятия, чтобы узнать не ждать ли отмены. Но Ирина Витальевна такой команды не давала.

«Пока все в силе. Концерт стоит», - таков был ответ.

На 20 сентября было продано совсем немного билетов. Но за прошедшие дни продажи резко подскочили, и уже разобрано 30% мест в зале. Цена билетов варьируется от 4500 тысяч рублей за партер до 1200 рублей на задних рядах.

Ирина Понаровская сильно отличается от звезд российского шоу-бизнеса, которые привыкли рассказывать в деталях о каждом происшествии в своей жизни. Она предпочитает жить скрытно.