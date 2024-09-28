«Денег мы не получили»: Рудковская возмущена позицией Тутберидзе

Яна Рудковская и Этери Тутберидзе уже некоторое время находятся в активном противостоянии. Это из-за бывшей ученицы «Ангелов Плющенко» Алины Парсеговой, которая перешла к Тутберидзе. Об этом пишет портал vokrug.tv.

С родителей Алины Рудковская потребовала выплатить неустойку, прописанную в договоре. Тутберидзе заявила, что поможет Алине. Она провела открытую тренировку, средства с билетов на которую должны были пойти на погашение двухмиллионного долга.

Тренировка прошла, но деньги за неустойку Рудковская не получила. Это послужило поводом для возмущенного поста продюсера в социальной сети.

«Деньги мы не получили, хотя прошло уже больше двух недель с открытой тренировки. Остается только по классике спросить у мамы: «Где деньги, Зин?» В любом случае, все средства, которые, я надеюсь, мы все-таки когда-нибудь получим, пойдут исключительно на благотворительные цели с отчетами», — написала Яна.

Ранее Рудковская призвала певицу Mia Boyka извиниться перед девочкой-квадробером.