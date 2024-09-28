СМИ: гонорары Шнурова уменьшились вдвое

Всего пять лет продержался четвертый брак Сергея Шнурова. Его супруга, дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова подала на развод.

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На фоне проблем в личной жизни певца стало известно, что Сергей вдвое снизил стоимость своих выступлений. Если раньше его гонорар составлял 32 миллиона рублей за концерт, то сейчас, как пишет vokrug.tv, лидер группы «Ленинград» готов выступать всего за 18 миллионов. Предполагается, что таким образом артист хочет теперь проводить как можно больше мероприятий.

Издание отмечает, что Ксения Собчак публично заявила о том, что развод с Абрамовой должен положительно сказаться на творчестве Шнурова. По ее мнению, экс-супруга расстроила контакты музыканта со всеми, включая его концертного директора.

«Сегодня «Ленинград» — это группа, которая выступает на корпоративах. А раньше собирала стадионы по всей стране. И все это пришлось на время с Ольгой. Может быть, теперь, после этого развода, произойдет хоть какой-то ренессанс», — написала Собчак.

Третья супруга певца, Матильда Шнурова сейчас проживает в США. Для безбедного существования она продала недвижимость стоимостью 50 миллионов рублей. Кстати, о жизни в Штатах женщина мечтала еще до встречи с артистом. Женщина в Америке открыла онлайн-фитнессшколу.

https://news.rambler.ru/starlife/53477479-emigrirovavshaya-v-ssha-eks-supruga-shnurova-terpit-finansovye-ubytki/