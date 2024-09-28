Орбакайте не сумела собрать полный зал на концертах в США

Кристина Орбакайте выступала с концертами в городах Америки. Гастроли певицы оказались неудачными, поскольку около 30–40%, и даже 50% билетов в зрительных залах остались непроданными.

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Как сообщает Teleprogramma.org., цена на билеты составила от 90 до 120 долларов. Но ни в Майами, ни в Бостоне, ни в Филадельфии залы собрать не удалось.

Песни на русском языке американских зрителей не интересуют, а конкуренция с русскоязычными артистами, которые выступают в тех же концертных залах за границей, велика. Новые композиции певицы на английском языке пока мало кому известны и внимание публики не привлекли.

Кристина Орбакайте перестала выступать в России, заявив, что весенний концерт в Санкт-Петербурге стал «завершающим» в России.