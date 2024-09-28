Егор Крид повредил шею на съемках

Егор Крид вновь пострадал на съемках фильма «Вниз». Певец второй раз на неделе был вынужден поехать в травмпункт. На этот раз он повредил шею. Егор озвучил диагноз - частичное повреждение связочного аппарата шейного отдела позвоночника и поблагодарил судьбу за то, что нет перелома, пишет издание passion.ru.

«Съемки в кино очень жесткие. Второй раз за неделю в травмпункте – это сильно… Только теперь с шеей», — написал он в микроблоге

Буквально несколько дней назад на своей страничке в социальной сети Крид выкладывал фотографии, на которых его везут в инвалидном кресле по больничному коридору. Певец споткнулся, выходя из трейлера на съемочной площадке, и сильно ушиб ногу.

Ранее актер Леон Кемстач признался, что отказался работать с певцом Егором Кридом. По его словам, исполнитель обратился к нему с предложением о совместном треке, но звезда «Слова пацана» посчитал его неинтересным.