Понаровская прокомментировала слухи о сильной обиде на Началову

Когда Юлия Началова ушла из жизни, ее близкая подруга Ирина Понаровская не пришла на прощания с девушкой, что очень долго муссировалось в прессе. Люди говорили разное: в интернете хранилось все от оскорбительных высказываний до попыток понять поведение женщины. Люди были уверены, что между ними пробежала черная кошка. При этом, произойти должно было что-то очень серьезное. Ведь обычно в траурные даты прощают практически все. Неужели женщины, которых связывали такие теплые дружеские отношения, что-то не поделили?

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Но ответ оказался куда проще, чем могли ожидать те, кто был готов услышать об интригах и громких ссорах. Ирина Витальевна просто не хотела, чтобы в такой день ее видели плачущей и печальной. Она переживала трагедию самостоятельно. Нашлось объяснение и тому времени, когда девушки отдалились друг от друга. По словам вокалистки, она просто отпустила свою подругу в самостоятельную жизнь, в которой, на тот момент, для Понаровской не было много места, ведь голову девушки занимали другие заботы.