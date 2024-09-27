Кушанашвили рассказал, почему извинился перед Катей Лель

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о том, почему он извинился перед певицей Катей Лель. Об этом он сообщил на YouTube-канале «КАКОВО?!».

Таким образом журналист прокомментировал извинения, которые он принес после того, как Лель подала против Кушанашвили иск по делу о защите чести и достоинства — по ее мнению, последний распространяет про нее информацию, который наносит репутационный вред. Согласно иску, Лель требовала удалить видео с такими высказываниями, а также опровергнуть нелицеприятную информацию.

Как объяснил Кушанашвили, он извинился перед Лель, так как они с ней находятся в хороших отношениях. Он также добавил, что певица имеет право верить во что угодно, но при этом и он имеет право говорить по этому поводу все, что посчитает нужным. Однако портить отношения с Лель Кушанашвили не хочет.

«Я знаю, что разочаровал вас. Вы же хотите хлеба, подмоченного кровью, и зрелищ, окропленных кровью, но это не фильм “Гладиатор”. Это моя жизнь. Я не буду тратить жизнь на то, чтобы портить отношения с теми немногими людьми из числа шоу-бизнеса», — прокомментировал он ситуацию.

Катя Лель забрала иск к Кушанашвили по просьбе «голоса в голове»

Ранее Катя Лель опубликовала видео с извинениями Отара Кушанашвили.