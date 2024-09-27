Калашникова раскрыла причину развода SHAMAN

Анна Калашникова частенько рассказывает публики те новости шоу-бизнеса, о которых не принято говорить вслух. На повестке дня история певца SHAMAN, который вчера объявил о разводе с Еленой Мартыновой. Пара так сильно нравилась окружающим, что новость о разрыве привела поклонников в полное недоумение. Неужели союз настолько любящих друг друга людей можно было сломать?

© Popcake.tv

Но девушка не видит в этом ничего удивительного. Светская леди считает, что причина распада в данном случае проста и банальна: столько дел и столько ответственности делают Ярослава очень занятым человеком. Все его время в жизни посвящено только работе и это далеко не первый случай, когда молодые семьи вынуждены прекратить свое существование из-за возвышения статуса одного из супругов.

«Артисту, а тем более молодому, очень трудно жить в браке. Постоянные гастроли, концерты, разъезды — на жену времени не остается. Очень мало женщин, которые могут принять и понять такой образ жизни, отойти на второй план», — поясняет ведущая, отметив, что знает много примеров от коллег и знакомых, когда работа затмевала человеческие отношения.

Впрочем, о данном союзе нельзя сказать ничего плохого. Это была прекрасная пара с красивыми и правильными ценностями и идеалами.