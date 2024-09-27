Кондулайнен вышла на связь из Турции после слухов про паралич

66-летняя актриса Елена Кондулайнен объявилась на отдыхе в Турции после слухов про паралич и госпитализацию. Она сообщила, что здорова, плавает и загорает.

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С артисткой связались журналисты Kp.ru.

«Я здорова, плаваю и загораю. Чувствую себя хорошо, чего и всем желаю», - рассказала актриса и прислала видео, подтверждающее ее слова.

Выяснилось, что Кондулайнен улетела на отдых неделю назад, находится в пятизвездочном отеле. О том, что в Интернете появились сообщения о параличе, узнала от родственников. Но актриса уверяет – «это полная чушь».

На присланных в редакцию издания кадрах актриса действительно выглядела бодрой и здоровой.

Она сообщила, что дезинформация началась от телеканала, сделавшего сюжет о ее болезни. По словам актрисы, журналисты подговаривали сестру сказать, будто звезда лежит парализованная.

Тем временем она набирается сил и готовится к выступлениям. Кондулайнен поблагодарила всех, кто беспокоился о ее здоровье.

Ранее сообщалось о параличе правой части тела у Кондулайнен, нарушении памяти и трудностях с передвижением. Утверждалось, что она госпитализирована в психоневрологическое отделение.