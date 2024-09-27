Артемий Лебедев предрек возвращение Урганта на Первый канал

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предрек возвращение телеведущего Ивана Урганта на Первый канал на фоне новостей о появлении на нем Владимира Познера. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

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Лебедев заявил, что многочисленные новости о Познере были необходимы, чтобы после них сообщить о его возвращении на Первый канал.

«Там, глядишь, и Ургант подсосется», — порассуждал Лебедев.

Ранее дизайнер прокомментировал отказ Познера работать на западном телевидении. Лебедев заявил, что журналиста нельзя назвать дураком, чтобы он соглашался на такое сотрудничество.

18 сентября появились сообщения о том, что Познер вернется на Первый канал с программой «Турецкая тетрадь». Сам же журналист назвал новости о возвращении преувеличением и уточнил, что «Турецкая тетрадь» — это документальный фильм, работу над которым Познер предложил Первому каналу полтора года назад. Он назвал новость о своем возвращении и правдой, и неправдой.