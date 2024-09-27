ФНС заблокировала счета киностудии Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета киностудии Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Компания ООО «Диафильм», принадлежащая Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, не подавала вовремя финансовые отчеты. В итоге налоговая заблокировала счета совместного бизнеса артистов. Известно, что компания в 2022 году ушла в минус на 470 тысяч рублей.

Судя по открытым данным, ООО «Диафильм» занимается производством кино и телевизионных программ. Арест счетов ни Харатьян, ни Сукачев пока не прокомментировали.

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