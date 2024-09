Мэрилин Мэнсон выпустит альбом One Assassination Under God

Американская звезда шок-рока Мэрилин Мэнсон представит свой 12-й лонгплей «One Assassination Under God — Chapter 1» 22 ноября.

Музыкант также выпустил третий сингл из альбома — энергичную Sacrilegious, в которой в своем стиле называет себя «святотатцем». До этого выходили песни As Sick As The Secrets Within и Raise the Red Flag.

One Assassination Under God — Chapter 1 — первый релиз Мэнсона после обрушившихся на него в 2021-м обвинений в сексуализированном насилии. Также пластинка знаменует начало работы исполнителя с немецким лейблом Nuclear Blast Records.

Полный треклист студийника:

One Assassination Under

God No Funeral

Without Applause

Nod If You

Understand As

Sick as the Secrets

Within Sacrilegious

Death Is Not A Costume

Meet Me In Purgatory

Raise the Red Flag

Sacrifice Of The Mass