Жигунов впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер Сергей Жигунов впервые за долгое время вышел в свет. Вместе с женой Викторией Ворожбит он приехал в Железноводск на кинофестиваль FERRUM-24. Кадры публикует StarHit.

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На российском курорте состоялось открытие кинофорума, которое посетили отечественные звезды. По красной дорожке прошли Екатерина Климова, Евгений Дятлов, Ольга Кабо, Виктор Логинов, Александр Половцев и многие другие.

Внимание журналистов привлек Сергей Жигунов, который уже давно не появлялся на светских мероприятиях. Он выбрал для премьеры классический костюм, а его жена Виктория надела темно-синее платье с бахромой на подоле. Образ она дополнила туфлями-лодочками и круглой сумкой. По данным СМИ, аксессуар обошелся Ворожбит примерно в 100 тысяч рублей.

Отметим, что Сергей признавался, что счастлив в браке с Викторией, и она положительно на него влияет. Так, благодаря супруге актер смог похудеть на 20 килограммов.

Поженились Сергей и Виктория в 2021 году. До этого Жигунов был женат на Вере Новиковой, от которой у него есть дочь Мария.

Ранее Владимир Познер вышел в свет в Москве вместе с женой.