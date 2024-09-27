Иосиф Пригожин высказался о браке с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл секрет счастливой семейной жизни с Валерией. Об этом пишет Life.ru.

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Медиаменеджер сравнил семью с государством, поскольку в обоих институтах присутствует люди, которые несут ответственность за целостность всего. Он уточнил, что в его союзе с Валерией огромное значение имеет взаимное «ангельское» терпение.

«Мы так и воспринимаем нашу семью – наше маленькое государство, я отвечаю за свои участки, Валерия – за свои. Но у нас есть общие цели и задачи. Когда у вас шесть детей, вы несете ответственность за них и за всех тех, кто вам дорог. В этой связи мы делаем все возможное, чтобы не допустить раскола дома», — поделился Пригожин.

Продюсер отметил, что в отношениях следует прислушиваться друг к другу и периодически уступать или первым идти навстречу.

«Пусть меня называют подкаблучником, мне все равно, но, если ты любишь женщину, ты сделаешь все для нее», — заявил медиаменеджер.

Шоумен подчеркнул, что человеку важно понять, что для него важно и с кем он желает встретить старость.

«Когда находишь свое – тебе другое уже ничего не нужно», — резюмировал он.

Ранее мы писали, что Иосифа Пригожина возмутило фейковое закрытие Comedy Club.