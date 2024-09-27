Переехавший в Испанию российский комик пожаловался на минусы страны

Популярный российский стендап-комик Денис Чужой, переехавший в Испанию, пожаловался на недостатки страны. Подробности он раскрыл в эфире шоу «Петя любит выпить», запись доступна на YouTube.

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Минусами страны юморист назвал жару, запахи и риск быть ограбленным. Он рассказал, что видел девушек, надевающих ручки сумок на ноги, чтобы вещь невозможно было украсть.

«Видишь иногда, как сидят четыре девушки, и четыре ноги в четырех сумках», — рассказал комик о мерах предосторожности местных жителей.

Ведущий шоу, блогер Петр Плосков также отметил, что в Испании много карманников.

«У меня у всех друзей и знакомых айфоны на веревочках, пришиты буквально. Они еще знают, какие должны быть веревочки, чтобы они с силиконом были», — пояснил он.

Ранее Чужой рассказал о депортации из Германии. Комик признался, что раньше планировал получить немецкий паспорт, однако позже передумал.