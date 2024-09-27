Вокалиста «Порнофильмов» повторно оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Московский суд повторно оштрафовал вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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Из документов следует, что музыкант опубликовал в открытом доступе «информационный пост тематического антивоенного содержания», а также публично выражал негативное отношение к СВО. Суд постановил, что Котляров* дискредитировал российскую армию. Сумма назначенного ему штрафа не уточняется.

В июне суд оштрафовал музыканта по аналогичному протоколу. Тогда штраф составил 50 тысяч рублей.

Штрафы за дискредитацию использования Россией армии для физлиц составляют от 30 до 50 тысяч рублей. РИА Новости отмечает, что два нарушения за год могут привести к уголовному преследованию.

* признан иноагентом в России.