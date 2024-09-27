SHAMAN ищет третью жену: почему разводится со второй, связь с Цыпкиным

Певец SHAMAN объявил о расставании с женой PR-менеджером Еленой Мартыновой, она подтвердила развод на личной странице в соцсети. Жену артиста называют тем человеком, кому он обязан своим невероятным успехом. Кто такая Елена Мартынова, чем она известна, за кем была раньше замужем и почему ей не удается построить долгосрочные отношения с мужчинами.

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Карьерный путь москвички Елены Мартыновой

Жене SHAMAN Елене Мартыновой 46 лет, она на 14 лет старше своего известного супруга. Елена — коренная москвичка, родилась в Москве и гордится этим. «Моя прабабушка, прадед и его брат были выдающимися деятелями науки, они вписаны в «Большую советскую энциклопедию», — рассказывала она изданию «Москвич Mag».

Мартынова получила образование в МГУ и Стэнфордской высшей школе бизнеса. В качестве сферы деятельности она выбрала коммуникации и маркетинг. «Мы с ней познакомились в середине 2000-х годов, она была пиарщицей компании РВВК, которая выпускала водку „Флагман“. Лена была очень дружелюбной, умела общаться и шарила в том, как журналисты живут. Она посылала нам в редакцию пятилитровую бутылку водки с краником, а когда эта бутылка заканчивалась, присылала новую», — сказал в интервью сайту tadviser.ru бывший сотрудник российского СМИ.

Больше 10 лет Елена работала в холдинге USM миллиардера Алишера Усманова в должности заместителя гендиректора компании. Она отвечала непосредственно за общение журналистов с Усмановым. В этот же период она являлась членом совета директоров медиахолдинга «ЮТВ» (в него входили каналы «Муз-ТВ», «Ю», СТС, «Дисней», который прекратил свое существование в 2019 году).

В 2018-м Мартынова стала заместителем генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда компании «Мегафон». Она входила в совет директоров издательского дома «Коммерсантъ», где числилась до 2021 года.

Жена SHAMAN — обладатель звания «Медиа-Менеджер России» и международной премии Eventiada IPRA Golden World Awards в категории «PR-директор года». В 2021 году она возглавила рейтинг лучших пиарщиков страны «Топ-1000 менеджеров».

За кем Мартынова была замужем раньше, как познакомилась с Дроновым

В 2015 году Мартынова вышла замуж за пиарщика и писателя Александра Цыпкина.Он был ее подчиненным, директором северо-западного филиала «Мегафона», к жене он переехал из Петербурга в Москву. С момента знакомства с Еленой у Цыпкина начался стремительный взлет как писателя. Сам Александр в интервью изданию NEWS.ru объяснял свой успех тем, что использовал потенциал соцсети для своей раскрутки.

«В Москве мне нужно было прокачать свои соцсети в качестве PR-директора сотовой компании, чтобы люди заходили на мои страницы, знакомились и продолжили со мной общаться. На сегодняшний день соцсети — это некая цифровая душа, выложенная в общий доступ. Мне захотелось ее наполнить, и эти истории стали основой, уже тогда они писались как посты и были максимально короткими. Этот формат подошел для чтения со сцены», — сказал писатель.

В 2017 году пара развелась, Александр предпочитает эту тему не комментировать и не говорит о своей бывшей супруге.

В том же году Елена встретила Ярослава Дронова, который переехал в Москву из Новомосковска Тульской области, чтобы построить карьеру артиста. На родине у него остались дочка и экс-жена Марина Рощупкина, женщина не захотела переезжать вслед за мужем в столицу и кардинально менять жизнь. Рощупкина — учитель музыки, она старше Ярослава на шесть лет, когда они познакомились, ему было всего 16.

«Знакомство с Ярославом перевернуло мою жизнь и моё сознание, — писала Мартынова у себя в соцсети в день юбилея ее брака с Дроновым. — С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности, а также безошибочным умением отделять зерна от плевел. Я впервые встретила человека, у которого был настолько исключительный божий дар и настолько тяжелый путь и который нес свой крест с таким достоинством и несгибаемой волей. Я сразу поняла, что должна быть рядом, разделить его судьбу».

В 2018 году Мартынова и Дронов заключили брак, но звездой SHAMAN стал только в 2022 году после начала спецоперации.

Какое отношение Мартынова имеет к карьере SHAMAN

После знакомства с Еленой Мартыновной Дронов ушел из кавер-группы «Час-пик», в которой был солистом. «Он встретил женщину, которая была топ-менеджером. Она стала приходить на наши концерты и ставить какие-то невероятные условия», — сказал лидер «Час-пика» Алексей Демин KP.ru.

По словам музыканта, Дронов сильно подставил их со своим уходом. Гастроли группы были расписаны надолго вперед, инвестор вложил в раскрутку проекта 6 млн. рублей. «Это все мощная пиар-компания, — объяснил тогда бывший коллега Дронова его успех. — Обычно на такие вещи нужны деньги, и деньги немалые. Например, 1 млн просмотров в интернете стоит 1 млн рублей, если это органические, то есть настоящие просмотры. Пиар-агентства, которые занимаются „посевом“, в свое время выдали мне такой ценник. На старте, когда тебя никто не знает, продвижение очень дорого, дальше — дешевле».

Шоумен, продюсер Сергей Дворцов также считает, что Мартынова имеет непосредственное отношение к взлету Дронова.

«С моей точки зрения, Елена причастна по крайней мере по одному пункту — это инвестиции. Возможно, она его не пиарила, но с финансовой точки зрения она ему помогла, и он смог зайти в закрытые для него до этого двери», — сказал NEWS.ru Дворцов.

Он подчеркнул, что, принимая решение о разводе, певец сделал для себя выбор в пользу карьеры, гонораров, славы в пик своей популярности и востребованности, а не личных отношений.

Бывший коллега Мартыновой экс-директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов выразил NEWS.ru мнение, что она не могла непосредственно влиять на карьеру SHAMAN, так как работает в другой области пиара, но поддерживала его как любящая супруга. «Елена — прекрасный человек и профессионал высочайшего уровня. Конечно, её вклад в успех SHAMAN неоценим. Но это в первую очередь вклад близкого человека, настоящей женщины: любовь, самопожертвование, вера и поддержка в самых сложных, даже безнадежных ситуациях», — отметил Лидов.

Почему развалились оба брака Мартыновой

Клинический психолог Вероника Крайнова в интервью NEWS.ru обратила внимание, что Елена производит впечатление яркой сильной деловой женщины, лидера, «амазонки».

«Вряд ли такая женщина мечтает жить чьей-то судьбой, быть за мужем, в его тени. Она хочет жить свою интересную и яркую жизнь. Такой женщине может быть интересно делиться тем, что она знает и умеет, с близким человеком, помогать ему, вкладываться в творческого мужчину, отчасти занимая материнскую позицию или позицию старшей сестры, которая заботится о брате. Но однажды ей может стать тесно в таких отношениях, и она может начать ощущать эти отношения скорее как мешающее ограничение, чем как важную сторону жизни, дающую ресурс», — сказала психолог.

Крайнова пояснила, что, кроме этого, в данной ситуации у двух сильных и успешных личностей мог возникнуть конфликт интересов. У Ярослава, построившего музыкальную карьеру, могли возникнуть новые требования и ожидания к избраннице, которым она не готова соответствовать.