Внука Пугачевой оштрафовали на крупную сумму

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой и сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, оштрафован на 41 тысячу рублей за неоплаченную парковку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, соответствующее решение вынес московский суд. Как отмечается, Пресняков оставлял свой Lexus с октября 2019-го по сентябрь 2022-го в Варсонофьевском переулке, где до переезда в США он жил.

Канал напоминает о том, что сын знаменитостей также владеет элитными апартаментами в доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что автомобиль внука певицы Аллы Пугачевой Дени Байсарова недавно превысил скорость на одной из дорог Москвы. Как отмечалось, за этот год 26-летнего внука певицы штрафовали пять раз.

По данным канала, автомобиль внука Пугачевой был замечен в Москве в середине июля. Превышение скорости автомобилем Mercedes-Benz было якобы зафиксировано на проспекте Маршала Жукова. По информации SHOT, Байсаров уплатил все свои штрафы на сумму в 2500 рублей.