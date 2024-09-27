Озвучено, сколько заработал музыкант Юрий Башмет на своей фирме

Музыкант, дирижер и руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет заработал на своей организации - ООО «Центр творческих встреч "Эльба"» - 28 миллионов рублей. Об этом сообщает «Звездач».

По данным Telegram-канала, прибыль фирмы составила 11 миллионов. 71-летний дирижер продолжает активно заниматься концертной деятельностью и выступать на различных площадках.

«Музыкант смог получить весьма внушительную сумму денег благодаря своему творчеству. Его ООО «Центр творческих встреч "Эльба"» принес выручку в размере 28 миллионов», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Башмет выступил на сцене филармонии в Чите вместе со своим коллективом в рамках третьего фестиваля имени Олега Лундстрема. Башмет в Чите уже был с концертом больше десяти лет назад. Он заявил, что счастлив вновь побывать в Забайкалье.