В Китае распродают пшеницу, на которой стоял Канье Уэст во время выступления

В Китае выставлены на продажу пучки пшеницы, на которой стоял рэпер Канье Уэст во время своего концерта в городе Хайкоу 15 сентября.

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Цены на колосья на крупной китайской платформе составляют от 49 до 300 юаней (примерно от 600 до 4000 рублей), сообщает South China Morning Post. «Эта солома была сорвана с пути Канье, по которому он шел от входа к вершине пшеничного холма. Я могу предоставить фото и видео в качестве доказательства», — говорится в одном из объявлений.

Ранее один из сотрудников площадки рассказал, что злаки были пластиковыми и покрашенными баллончиком.

Шоу Уэста на стадионе, засыпанном пшеницей, стало первым за 16 лет выступлением музыканта в Китае. За три минуты было продано 30 тысяч билетов. В связи с популярностью концерта было решено провести еще один 28 сентября. В стране Йе ласково именуют Дядей Каном.

Недавно артист назвал любимую песню из своего репертуара. Выбранный им трек взят из недавнего совместного с Ty Dolla $ign альбома Vultures 2.