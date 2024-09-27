Звезды «Аншлага» с Украины высказались о политическом юморе

Народные артисты Украины Владимир Моисеенко и Владимир Данилец, известные как дуэт «Кролики», высказались о политическом юморе. Со звездами «Аншлага» побеседовал YouTube-проект Sheinkin40.

Артисты эстрады заявили, что в своих выступлениях не затрагивают политику. При этом они отметили, что недавно в их репертуаре появился номер, отсылающий к текущей политической обстановке: он посвящен человеку, который пришел на прием к психотерапевту из-за переживаний о событий в мире.

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец прославились благодаря юмористическому номеру о кроликах, в котором журналист берет интервью у председателя колхоза. После этого дуэт стали называть «Кролики». Артисты стали выступать в «Аншлаге» в 1990 году. В настоящее время Моисеенко и Данилец проживают в Киеве.

Ранее сообщалось, что участником «Аншлага» Юрием Гальцевым заинтересовались приставы из-за неуплаты налогов. У артиста есть налоговая задолженность в 77,5 тысячи рублей и штраф в размере 5 тысяч за неуплату налогов.