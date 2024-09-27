Альбом Романа Мирошниченко получил медаль Global Music Awards

Пластинка гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко Almanac, вышедшая в июле этого года на бразильском лейбле Xpand Music, завоевала серебряную медаль Global Music Awards в категории World Music.

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Релиз из девяти треков спродюсирован композитором, лауреатом «Латинской Грэмми» и номинантом на «Оскар» за музыку к документалке «Протокол смерти» (2021) Даниэлем Фигейредо, а также бас-гитаристом из Москвы Олегом Канаковым. Работа сочетает в себе латиноамериканские ритмы и джаз, сообщается на официальной странице Романа во «ВКонтакте».

Премия Global Music Awards основана в Сан-Диего в 2011-м. Жюри отмечают лучших музыкантов со всего мира. В этом году церемония награждения проводилась в Калифорнии.

Ранее Мирошниченко становился победителем международных премий: The Independent Music Awards, Hollywood Music In Media Awards, World Entertainment Awards и других. С 2022-го исполнитель входит в Академию искусств и науки звукозаписи США, учредившую «Грэмми» в 1958-м.