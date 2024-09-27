Стало известно об ухудшении здоровья Брюса Уиллиса

Стало известно об ухудшении здоровья американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом пишет RadarOnline.

© Lenta.ru

По данным источника, артист «с трудом может ходить».

«Он редко выходит на улицу, но когда это происходит, это тщательно спланированная операция. Ему нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины», — рассказал собеседник портала.

Кроме того, уточняется, что с Уиллисом круглосуточно находятся опекуны, которые следят за тем, чтобы с актером все было в порядке, а также телохранители, которые ограждают его от публики.

Ранее поклонники Брюса Уиллиса выразили опасения за его здоровье из-за новых снимков, которые сделали папарацци.