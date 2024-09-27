Раскрыт райдер Ефима Шифрина

Юморист Ефим Шифрин заявил, что в его райдере есть спортзал и опытный тренер. Об этом стало известно в эфире шоу «Ок на связи!» в Одноклассниках.

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Юморист уже много лет увлекается бодибилдингом. По словам артиста, он не забывает про спорт даже на гастролях. В его райдере прописано требование о спортзале и профессиональном тренере.

«Параметры аппаратуры, которая мне нужна для того, чтобы меня слышали, и непременное наличие спортзала и тренера-профессионала», — высказался Ефим.

Артист признался, что перед выходом на сцену всегда делает упражнения. Как выяснилось, во время гастролей со спектаклем «Танцуй со мной» Татьяна Васильева занималась спортом вместе с Ефимом.