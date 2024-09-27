Вскоре после брата певицы Мадонны умерла ее мачеха

В семье 66-летней американской певицы и актрисы Мадонны еще одна утрата - вскоре после брата певицы ушла из жизни ее мачеха.

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По информации TMZ, причиной смерти 81-летней Джоан Чикконе стала агрессивная форма рака - пожилая женщина отошла во вторник.

Мать Мадонны умерла в тридцать лет - также от рака. И через пару лет после этого Сильвио Чикконе, отец Мадонны, женился на Джоан Густафсон, их домработнице.

Женщина появляется в нескольких документальных лентах, посвященных Мадонне.

У Джоан и Сильвио был свой винодельческий бизнес - компания Ciccone Vineyard and Winery.

Издание обратилось к представителям певицы за комментарием, но его пока не последовало.