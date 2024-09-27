Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей за свою бракованную газировку с плесенью

Блогер Настя Ивлеева взыскала 5 млн рублей из-за бракованных энергетиков Easy Peasy. Как сообщает Telegram-канал Shot, забирать остатки газировки со складов она отказалась.

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Ранее Ивлеева подала в суд на смоленский завод «Сила воина Евразия», который занимался производством ее фирменных энергетических напитков. У нее возникли серьезные претензии к их качеству. Как рассказывали каналу сотрудники предприятия, банки с напитком протекали, а в них находили грязь и плесень. Продукция хранилась на улице, упаковки подвергались коррозии.

Изначально компания Ивлеевой «Коленки пчелы» потребовала от завода 4,6 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Однако в результате разбирательств сумма выросла до 5 млн рублей. Суд удовлетворил требования организации в полном объеме. Отмечается, что до скандала с «голой вечеринкой» в прошлом году Easy Peasy приносили Ивлеевой доход почти в 500 млн рублей.